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Tekirdağ'da kadın cinayeti! Kavga ettiği kız arkadaşını boğarak öldürdü

Tekirdağ'da kadın cinayeti! Kavga ettiği kız arkadaşını boğarak öldürdü

Tekirdağ Çerkezköy'de kız arkadaşı yaşadığı tartışma kavgaya dönüşen şahısın kız arkadaşını boğarak öldürdüğü iddia edilmişti. Katil zanlısı polise teslim oldu.

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İddiaya göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde bir evde görüşen Ü.A. ile kız arkadaşı olduğu ileri sürülen S.A. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Ü.A, S.A'yı boğarak öldürdü.

Daha sonra polis merkezine giderek teslim olan Ü.A. gözaltına alındı. Ü.A'nın ifadesi üzerine adrese sağlık ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptıkları incelemede, S.A'nın öldüğünü belirledi. Kadının cesedi Tekirdağ Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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