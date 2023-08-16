BIST 7.687
DOLAR 27,06
EURO 29,57
ALTIN 1.658,46
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Diyarbakır’da hayvanlar için yaylalara tankerlerle su taşınıyor!

Diyarbakır’da hayvanlar için yaylalara tankerlerle su taşınıyor!

DİYARBAKIR Büyükşehir Belediyesi, kuraklıktan etkilenen besicilerin hayvanlarının su ihtiyacını karşılamaları için mera ve yaylalara tankerle günde 200 ton su taşıyor.

Abone ol

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, son yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle su sıkıntısı yaşayan besicilerin talebi üzerine Karacadağ’da 5 ve 10 tonluk 44 su deposu ile 5 metre uzunluğunda 37 sıvat (Hayvan içme suyu tesisi) yaptı.

Binlerce küçükbaş hayvanın su ihtiyacının karşılanması amacıyla su depoları ve sıvatlara her gün tankerlerle 200 ton su taşınıyor.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, iklim değişikliğiyle birlikte artan sıcakta besicilerin su ihtiyacını karşılamak için bölgede güneş enerjisi ile çalışan sondaj kuyuları açmayı planlıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Tekirdağ'da kadın cinayeti! Kavga ettiği kız arkadaşını boğarak öldürdü
Tekirdağ'da kadın cinayeti! Kavga ettiği kız arkadaşını boğarak öldürdü
Nijer’de terör saldırısı: 17 asker hayatını kaybetti!
Nijer’de terör saldırısı: 17 asker hayatını kaybetti!
Ümit Özdağ'ın Zafer Partisi'nde belden aşağı işler var! İstifa eden İl Başkanı açıkladı...
Ümit Özdağ'ın Zafer Partisi'nde belden aşağı işler var! İstifa eden İl Başkanı açıkladı...
Hakkari'de Cilo buzullarının erimesi sonucu buzul gölü genişledi!
Hakkari'de Cilo buzullarının erimesi sonucu buzul gölü genişledi!
ABD, İran'dan Rusya'ya kamikaze İHA satışını durdurmasını istedi!
ABD, İran'dan Rusya'ya kamikaze İHA satışını durdurmasını istedi!
Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi haziranda yükseldi
Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi haziranda yükseldi
Özel sektörün yurt dışı kredi borcu haziranda azaldı!
Özel sektörün yurt dışı kredi borcu haziranda azaldı!
Borsada yatırımcı rekoru kırıldı! 15 Ağustos 2023 itibari ile en yüksek değer...
Borsada yatırımcı rekoru kırıldı! 15 Ağustos 2023 itibari ile en yüksek değer...
Trafiği tehlikeye sokan sürücüye dudak uçuklatan ceza! 29 bin 857 lira ceza kesildi
Trafiği tehlikeye sokan sürücüye dudak uçuklatan ceza! 29 bin 857 lira ceza kesildi
Game of Thrones oyuncusu 36 yaşında hayatını kaybetti
Game of Thrones oyuncusu 36 yaşında hayatını kaybetti
Toplu taşımada yeni tarife belli oldu! Metrobüs ücreti 60 lira
Toplu taşımada yeni tarife belli oldu! Metrobüs ücreti 60 lira
İstanbul Valisi Davut Gül’den riskli okul binalarının dönüşümüne ilişkin açıklama
İstanbul Valisi Davut Gül’den riskli okul binalarının dönüşümüne ilişkin açıklama