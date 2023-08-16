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Malatya'da yolcu otobüsüne yapılan aramada salça kovasında çok sayıda silah çıktı!

Malatya'da yolcu otobüsüne yapılan aramada salça kovasında çok sayıda silah çıktı!

Malatya'da bir yolcu otobüsüne polis ekipleri tarafından yapılan aramada salça kovası içerisine gizlenmiş 4 adet silah ele geçirildi. Olayda 1 kişi hakkında işlem yapıldı.

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Malatya’da, istihbari bir bilgiyi değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde arama yaptı.

Bir yolcu otobüsünde yapılan aramada salça kovası içerisinde gizlenmiş vaziyette 4 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayda gözaltına alınan 1 kişi hakkında 6136 SKM'den adli işlem yapıldı.

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