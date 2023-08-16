Malatya'da yolcu otobüsüne yapılan aramada salça kovasında çok sayıda silah çıktı!
Malatya'da bir yolcu otobüsüne polis ekipleri tarafından yapılan aramada salça kovası içerisine gizlenmiş 4 adet silah ele geçirildi. Olayda 1 kişi hakkında işlem yapıldı.Abone ol
Malatya’da, istihbari bir bilgiyi değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde arama yaptı.
Bir yolcu otobüsünde yapılan aramada salça kovası içerisinde gizlenmiş vaziyette 4 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayda gözaltına alınan 1 kişi hakkında 6136 SKM'den adli işlem yapıldı.