BIST 7.687
DOLAR 27,06
EURO 29,57
ALTIN 1.658,46
HABER /  SPOR

Vasco de Gama, Dimitri Payet'i transfer etti!

Vasco de Gama, Dimitri Payet'i transfer etti!

Brezilya ekiplerinde Vasco de Gama, geride kalan sezonu Fransız takımı Marsilya’da tamamlayan ve bonservisi elinde bulunan 36 yaşındaki Fransız futbolcu Dimitri Payet’i kadrosuna kattı.

Abone ol

Brezilya temsilcilerinden Vasco de Gama, geçtiğimiz sezonu Fransa Ligue 1 ekibi Marsilya’da tamamlayan ve serbest oyuncu statüsünde bulunan Dimitri Payet’i kadrosuna kattığını duyurdu. Payet, Brezilya'da Vasco de Gama taraftarının yoğun ilgisiyle karşılandı.

36 yaşındaki futbolcu, geride kalan sezonda Marsilya ile 24’ü Ligue 1, 2’si UEFA Şampiyonlar Ligi ve 1’i de Fransa Kupası olmak üzere toplam 27 maça çıktı, 4 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

ÖNCEKİ HABERLER
Antalya'da 2 bin 550 litre sahte içki ele geçirildi!
Antalya'da 2 bin 550 litre sahte içki ele geçirildi!
Güney Kore ve BAE ortak askeri tatbikat düzenliyor!
Güney Kore ve BAE ortak askeri tatbikat düzenliyor!
Kastamonu'da saman yüklü balya alev aldı! 6 bin balya saman, iki samanlık ve bir patos küle döndü
Kastamonu'da saman yüklü balya alev aldı! 6 bin balya saman, iki samanlık ve bir patos küle döndü
Sakarya'nın bazı ilçelerinde deniz girmek yasaklandı!
Sakarya'nın bazı ilçelerinde deniz girmek yasaklandı!
Pendik'te iki maganda sopalarla birbirine girdi! O anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi
Pendik'te iki maganda sopalarla birbirine girdi! O anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi
İstanbul barajlarında kaç günlük su kaldı?
İstanbul barajlarında kaç günlük su kaldı?
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan süresiz nafakayla ilgili önemli açıklama
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan süresiz nafakayla ilgili önemli açıklama
Diyarbakır’da hayvanlar için yaylalara tankerlerle su taşınıyor!
Diyarbakır’da hayvanlar için yaylalara tankerlerle su taşınıyor!
Tekirdağ'da kadın cinayeti! Kavga ettiği kız arkadaşını boğarak öldürdü
Tekirdağ'da kadın cinayeti! Kavga ettiği kız arkadaşını boğarak öldürdü
Nijer’de terör saldırısı: 17 asker hayatını kaybetti!
Nijer’de terör saldırısı: 17 asker hayatını kaybetti!
Ümit Özdağ'ın Zafer Partisi'nde belden aşağı işler var! İstifa eden İl Başkanı açıkladı...
Ümit Özdağ'ın Zafer Partisi'nde belden aşağı işler var! İstifa eden İl Başkanı açıkladı...
Hakkari'de Cilo buzullarının erimesi sonucu buzul gölü genişledi!
Hakkari'de Cilo buzullarının erimesi sonucu buzul gölü genişledi!