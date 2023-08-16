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Kastamonu'da saman yüklü balya alev aldı! 6 bin balya saman, iki samanlık ve bir patos küle döndü

Kastamonu'da saman yüklü balya alev aldı! 6 bin balya saman, iki samanlık ve bir patos küle döndü

Kastamonu Araç'ta bilinmeyen bir sebeple saman balyasında çıkan yangın iki adet samanlık ile birlikte 6 bin balya saman ve bir patos aracı küle çevirdi.

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Edinilen bilgiye göre, Araç ilçesine bağlı Sarpun köyü Sarcılar Mahallesi'nde Ali Cihan’a ait samanlıkta henüz bilinmeyen sebeplen yangın çıktı. Çıkan yangın havanında sıcak ve rüzgarlı olması sebebiyle kısa sürede büyüdü.

Çevredeki vatandaşların dumanı görerek yaptığı ihbar sonrası Araç itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonrası yangın etrafa sıçramadan kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının halen devam ettiği yangında iki adet samanlık, samanlıklarla birlikte 6 bin balya saman ve bir patos aracı tamamen yanarak küle döndü. Yangının ardından jandarma ekipleri, bölgede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.

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