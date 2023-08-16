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Pendik'te iki maganda sopalarla birbirine girdi! O anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi

Pendik'te iki maganda sopalarla birbirine girdi! O anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi

İstanbul Pendik'te seyir esnasında bilinmeyen nedenle tartışan iki sürücü sopalarla birbirine girdi. Polis sirenini duyan sopalı sürücü aracına binerek uzaklaştı.

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Pendik’te dün akşam saatlerinde iki sürücü arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Beyaz renkli hafif ticari aracından inen ve kimliği henüz belirlenemeyen sürücü, yanına sopa alarak diğer aracın yanına gitti.

İkili arasındaki tartışma kısa sürede büyüdü. Tartışmayı görenler ikili arasına girerek sürücüleri sakinleştirmeye çalıştı. Polis sirenini duyan sopalı şahıs daha sonra aracına binerek uzaklaştı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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