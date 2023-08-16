Ticaret Bakanlığı desteğiyle Türk Arap Ülkeleri İşbirliği Derneği (TÜRAP) tarafından organize edilen 1. Expo Sağlık Turizmi Fuarı açıldı.

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1. Expo Sağlık Turizmi Fuarı İstanbul'da kapılarını açtı



İSTANBUL (AA) - Ticaret Bakanlığı desteğiyle Türk Arap Ülkeleri İşbirliği Derneği (TÜRAP) tarafından organize edilen 1. Expo Sağlık Turizmi Fuarı açıldı.



İstanbul'da bir otelde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan açılış töreninde, TÜRAP Genel Başkanı Sabuhi Attar, Demir Sağlık ve Hayat Sigorta Genel Müdürü Viktor Hodara, Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdür Yardımcısı Ali Alperen Kaçar, Ürdün Parlamentosu Sağlık ve Çevre Komisyonu Başkanı Firas Ahmed Mohamed Qudah, Arap Devletleri Ligi Misyonu Büyükelçisi Abdelhamid Hamza, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Ankara Büyükelçisi Said Sani ez-Zahiri, Mısır Sağlık ve Çevre Bakan Yardımcısı Ahmed Hussien Shehata Elsobky ile Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam konuşmacı olarak yer aldı.

"Türkiye sağlık sektöründe öncü bir ülke"

Fuarın açılış töreninde konuşan TÜRAP Yönetim Kurulu Başkanı Attar, Türkiye ile Arap ülkeleri arasında daha fazla işbirliği yapılması gerektiğini ve bu konuda sağlık sektörünün büyük önem arz ettiğini belirterek, "Türkiye sağlık sektöründe öncü bir ülke." dedi.

Attar, 2021'de 770 bin 730, 2022'de 1 milyon 258 bin 382 turistin Türkiye'de sağlık hizmetlerinden faydalandığını ifade ederek, 2023'te 1 milyon 800 bin turistin sağlık hizmetlerinden faydalanmasının beklendiğini aktardı.

"Türkiye örnek ülke"

Mısır Sağlık Bakan Yardımcısı Elsobky, Arap ülkeleriyle Türkiye arasındaki ilişkilerin tarihi bir derinliği olduğunu ve bu gibi buluşmaların ilişkilere katkı sağladığını söyledi.

Türkiye'nin turizm ve sağlık turizmi konusunda çok önemli bir konuma sahip olduğunun altını çizen Elsobky, "Türkiye bizim için turizm ve sağlık turizmi konusunda bir örnektir. Sadece bizim için değil, bütün Arap ülkeleri ve Orta Doğu ülkeleri için de Türkiye örnek ülkedir. Mısır olarak biz de bu alanda çalışmalar yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Turizm gelirinin 57 milyar dolara ulaşmasını bekliyoruz"

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Çam, Türkiye'de yapılan herhangi bir çalışmanın tüm coğrafyayı yakından ilgilendirdiğini ve İstanbul'un herkes için ikinci bir yuva anlamına geldiğini vurguladı.

Çam, "Türkiye, son dönemde pandemiye rağmen özellikle güvenli sağlık sertifika programlarını uygulayarak birtakım ek tedbirler alarak sağlık sektörüyle birlikte turizm sektörünün zorluklarını, pandemi sonrasında hızlı bir şekilde aşan Avrupa'daki birinci ülke oldu." ifadelerini kullandı.

Geçen yıl Türkiye'nin 43 milyar dolar civarında turizm geliri elde ettiğini belirten Çam, "Bu yıl turizm gelirinin 57 milyar dolara ulaşmasını bekliyoruz." dedi.

Açılış töreni plaket takdimiyle sona erdi

Konuşmaların ardından Emirates Havayolları tarafından çekilişle 2 kişiye Türkiye'den BAE'ye gidiş-dönüş uçak bileti hediye edilirken çekilişi kazanan konuklara biletlerini BAE'nin Ankara Büyükelçisi Zahiri takdim etti.

Açılış programı TÜRAP Genel Başkanı Sabuhi Attar tarafından konuşmacılara plaket takdim edilmesinin ardından kurdele kesilmesiyle sona erdi.

Türkiye'den ve Arap dünyasından hastane yetkilileri, sağlık acenteleri ve doktorların katıldığı fuar, yarın saat 18.00'e kadar ziyarete açık olacak.