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Depremden etkilenen su ürünleri yetiştiricileri için son gün 8 Eylül!

Depremden etkilenen su ürünleri yetiştiricileri için son gün 8 Eylül!

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen su ürünleri yetiştiricilerinin zarar tazmini için 8 Eylül'e kadar Tarım ve Orman Bakanlığı il veya ilçe müdürlüklerine müracaat etmeleri gerekiyor.

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Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan Depremden Zarar Gören Su Ürünleri Yetiştiricilik İşletmelerinin Desteklenmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen su ürünleri yetiştiricilerine yapılacak desteklerin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen tebliğe göre, yetiştiricilerin 8 Eylül mesai bitimine kadar destekleme müracaat dilekçesi ve il müdürlükleri tarafından düzenlenen hasar tespit tutanakları ile Tarım ve Orman Bakanlığı il veya ilçe müdürlüklerine müracaat etmeleri gerekiyor.

Bu çerçevede depremlerden etkilenen su ürünleri yetiştiriciliği alanında faaliyet gösteren işletmelere, adet başına 0,2 lira balık yumurtası yardımı, adet başına 1 lira yavru balık yardımı, kilogram başına 30 lira porsiyon balık yardımı, adet başına 250 lira anaç balık yardımı yapılacak.
Öte yandan tebliğ, 6 Şubat'tan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

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