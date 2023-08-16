Kahramanmaraş'ta acı kaza! Hakimiyetini kaybeden araç takla attı: 1 ölü, 4 yaralı

Malatya'da yolcu otobüsüne yapılan aramada salça kovasında çok sayıda silah çıktı!

Vasco de Gama, Dimitri Payet'i transfer etti!

Kastamonu'da saman yüklü balya alev aldı! 6 bin balya saman, iki samanlık ve bir patos küle döndü