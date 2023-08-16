BIST 7.703
DOLAR 27,06
EURO 29,56
ALTIN 1.658,79
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Kahramanmaraş'ta acı kaza! Hakimiyetini kaybeden araç takla attı: 1 ölü, 4 yaralı

Kahramanmaraş'ta acı kaza! Hakimiyetini kaybeden araç takla attı: 1 ölü, 4 yaralı

Kahramanmaraş Afşin'de direksiyon hakimiyetini kaybeden bir araç takla attı. Meydana gelen. kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Erçene Mahallesi'nde seyir halindeki 46 AGM 441 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

Araçta bulunanlardan Yunus Kara olay yerinde hayatını kaybederken, Zeynep Kara (68), Kadir Kara (19), Süleyman Efe Kara (11) ve Durdu Mehmet Kara (42) yaralandı.

Yaralılar ambulansla Afşin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Zeynep ve Durdu Mehmet Kara'nın durumlarının ağır olduğu bildirildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Melike Şahin Ankara’da hayranlarıyla buluşacak
Melike Şahin Ankara’da hayranlarıyla buluşacak
Güneydoğu'da sınırın sıfır noktasında üzüm hasadı başladı
Güneydoğu'da sınırın sıfır noktasında üzüm hasadı başladı
Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan çiftçi feci şekilde şan verdi!
Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan çiftçi feci şekilde şan verdi!
1. Expo Sağlık Turizmi Fuarı İstanbul'da kapılarını açtı
1. Expo Sağlık Turizmi Fuarı İstanbul'da kapılarını açtı
İsrail, Paraguay’ın büyükelçiliğini Kudüs’e taşıyacağını duyurdu
İsrail, Paraguay’ın büyükelçiliğini Kudüs’e taşıyacağını duyurdu
Roma, Paredes ve Renato Sanches’i kadrosuna kattı!
Roma, Paredes ve Renato Sanches’i kadrosuna kattı!
Malatya'da yolcu otobüsüne yapılan aramada salça kovasında çok sayıda silah çıktı!
Malatya'da yolcu otobüsüne yapılan aramada salça kovasında çok sayıda silah çıktı!
Vasco de Gama, Dimitri Payet'i transfer etti!
Vasco de Gama, Dimitri Payet'i transfer etti!
Antalya'da 2 bin 550 litre sahte içki ele geçirildi!
Antalya'da 2 bin 550 litre sahte içki ele geçirildi!
Güney Kore ve BAE ortak askeri tatbikat düzenliyor!
Güney Kore ve BAE ortak askeri tatbikat düzenliyor!
Kastamonu'da saman yüklü balya alev aldı! 6 bin balya saman, iki samanlık ve bir patos küle döndü
Kastamonu'da saman yüklü balya alev aldı! 6 bin balya saman, iki samanlık ve bir patos küle döndü
Sakarya'nın bazı ilçelerinde deniz girmek yasaklandı!
Sakarya'nın bazı ilçelerinde deniz girmek yasaklandı!