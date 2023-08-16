Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin bir durağı da Palandöken olacak!

Bu yıl 5 Ağustos'ta Kapadokya’da başlayan ve 12 Kasım'a kadar sürecek Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin bir durağı da Erzurum olacak.

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T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin uluslararası marka değerine katkıda bulunmak üzere iki yıl önce Beyoğlu Kültür Yolu Festivali ile ilk adımı atılan Türkiye Kültür Yolu Festivalleri bu yıl 5 Ağustos'ta Kapadokya’da başladı, 12 Kasım'a kadar sürecek Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin bir durağı da Erzurum olacak.

Trabzon ve Erzurum’da 19-27 Ağustos’ta eş zamanlı düzenlenecek olan Sümela ve Palandöken Kültür Yolu Festivallerinde, 7’den 70’e herkesin ilgisini çekecek, sergiden, tiyatroya, konserden, çocuk etkinliklerine, film gösterimlerinden söyleşilere yüzlerce etkinlik halkla buluşacak. Festival, amatör ve profesyonel fotoğrafçılardan oluşan yüzlerce fotoğrafseverlerin katılımıyla gerçekleştirilecek Fotomaraton ile başlayacak. Fotoğraf tutkunları, Erzurum’un manzarasının en güzel göründüğü alanlarda kortej ve bando eşliğinde bir araya gelecek. Festival süresince çekilen fotoğraflar, jüri tarafından değerlendirilecek ve seçilen eserlere para ödülü takdim edilecek.

Palandöken Kültür Yolu Festivali çerçevesinde ise Erzurum Etkinlik ve Miting Alanı’nda Ferhat Göçer, Merve Özbey, Yavuz Bingöl, Elif Buse Doğan, Ali Kınık, Uğur Işılak, Alişan, Sinan Akçıl, Fatma Turgut konserleri gerçekleşecek. Ayrıca Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği ve tasavvuf konserleri ve Halk Dansları Topluluğu da izleyiciyle buluşacak. Muhammet Mağ ‘Hiç’ sergisi Erzurum Çifte Minareli Medrese’de sergilenecek

Türkiye'nin sayılı tezhip ustalarından biri olarak gösterilen ve birçok sanat koleksiyonunda çok sayıda eseri bulunan hat ve tezhip sanatçısı Muhammet Mağ'ın insanın doğumundan ölümüne olan süreci anlatmaya çalıştığı ‘Hiç’ sergisi 19-27 Ağustos tarihleri arasında Palandöken Kültür Yolu Festivali çerçevesinde Erzurum Çifte Minareli Medrese’de görülebilecek.

Gökyüzü Gözlem Şenliği Erzurum’da

19-20 Ağustos tarihlerinde Erzurum’da Konaklı Kayak Merkezinde Çadır Kampı ve Gökyüzü Gözlem Şenliği düzenlenecek. 2017 yılında kaybettiğimiz Erzurumlu sanatçı İbrahim Erkal da Kültür Yolları Festivali, Palandöken durağında tekrar anılacak. Ayşegül Zaim ve Enver Merallı’nın ‘İbrahim Erkal'a Saygıyla’ konseri festivalin açılış günü olan 19 Ağustos 2023 tarihinde Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade Salonu’nda dinleyicilerle buluşacak. Erzurum Kongresi’ni anlatan filmin tanıtımı festivalde yapılacak Yapımcılığını Ahmet Yenilmez’in yaptığı, Cumhuriyet’in kuruluşunda önemli bir kilometre taşı olan Erzurum Kongresi’ni anlatan ‘İlk Ses Erzurum’ filmi, Erzurum Kongre binası başta olmak üzere şehrin tarihi mekanlarında çekildi. Filmin tanıtımı, 25 Ağustos 2023 tarihinde Palandöken Kültür Yolu Festivali çerçevesinde Erzurum Resim ve Heykel Müzesi (Kongre Binası)’nde gerçekleştirilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’nün organize ettiği 2022 yılında 20’ncisi gerçekleştirilen fotoğraf yarışmasının sergisi ve ödül töreni, Erzurum Resim ve Heykel Müzesi (Kongre Binası)’nda Palandöken Kültür Yolu çerçevesinde 19 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleştirilecek. Sümela ve Palandöken Kültür Yolu Festivali’nde çocuklar da birbirinden keyifli ve sanat dolu etkinliklerle buluşturulacak. Festivali çerçevesinde birbirinden önemli tiyatro oyunları ve müzikaller de sahnelenecek. Sümela ve Palandöken etkinlikleri çerçevesinde Çocuk Atölyeleri, Bando Gösterileri, Edebiyat Söyleşileri, Sanat Etkinlikleri, Geleneksel El Sanatları Çalışmaları, Çocuk Kulüpleri, Ebru Sanatı deneyimleri, tiyatrolar, yayla şenlikleri ve festivaldeki yüzlerce etkinliğin detaylarına https://kulturyolufestivalleri.com/ dan ulaşabilir.