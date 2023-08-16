Bakan Mehmet Özhaseki paylaştı: Yerinde Dönüşüm'e rekor başvuru

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki Yerinde Dönüşüm projesine başvuranların sayısını 175 bin 703 olarak açıkladı.

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Yerinde Dönüşüm projesine başvuranların sayısı 175 bin 703'e ulaştı. Projeye ilişkin son güncel rakamları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki paylaştı.



Bakan Özhaseki sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, projeye başvuruların her geçen gün artarak devam ettiğini belirtirken, "Her daim el ele, gönül gönüle olduğumuz hemşehrilerimizle, ev ve iş yerlerimizi yerinde dönüştüreceğiz" dedi.