Şanlıurfa'da çeşitli suçlardan aranan 3 kişi yakalandı

Şanlıurfa Ceylanpınar'da çeşitli suçlardan sabıkası bulunan 3 kişi polis ekipleri tarafından yakalandı.

Abone ol

Aranan şahısların yakalanması için çalışma yapan Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli çarşı ve mahalle bekçileri, A.A. isimli şahsı yakaladı.

Şahsın yapılan kontrollerinde Ceylanpınar Asliye Ceza Mahkemesi tarafından silahla tehdit suçundan aranması olan zanlının olduğunu belirledi. Zanlı, yapılan adli işlemler sonucu tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çalışmalarını sürdüren ekipler akşam saatlerinde Cumhuriyet Parkı içerisinde durumundan şüphelendikleri Z.A.’yı kimlik kontrolünden geçirdi. Yapılan kontrolde şüphelinin çeşitli suçlardan aranması bulunan zanlı olduğu belirlendi. Gözaltına alınan zanlı, işlemleri sonrası sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli ekipler ise uygulama noktasında durumundan şüphelendikleri Y.A.’yı kimlik taramasından geçirdi. Yapılan kontrolde şüphelinin hırsızlık suçundan aranması olan zanlı olduğu belirlendi. Gözaltına alınan zanlı, işlemleri sonrası sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.