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Antalya'da yoldan çıkan otomobil devrildi: 1 yaralı

Antalya'da yoldan çıkan otomobil devrildi: 1 yaralı

Antalya Serik'te kontrolden çıkan otomobil devrildi. Meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

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Kaza, Serik'in Merkez Mahallesi Millet Bahçesi yolunda meydana geldi. Mehmet T.’nin kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çakarak ters döndü.

Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından araçta sıkıştığı yerden kurtarılan sürücü Mehmet T. yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye sevk edilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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