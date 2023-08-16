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Şanlıurfa'da vahşet! 16 yaşındaki genç parke taşıyla öldürüldü nedeni ise...

Şanlıurfa'da vahşet! 16 yaşındaki genç parke taşıyla öldürüldü nedeni ise...

ŞANLIURFA'da güvercin meselesi nedeniyle çocuklar arasında çıkan kavga dehşetle sonuçlandı. Olayda 16 yaşındaki çocuk, başına parke taşı vurularak öldürüldü. Cinayetle ilgili iki kardeş gözaltına alındı.

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Olay, dün gece, Bozova ilçesine bağlı Yaslıca Mahallesi'nde meydana geldi. Celal Badem (16) ile arkadaşları M.A.K. (14) ve K.K. (16) isimli kardeşler, evde güvercin besleme nedeniyle tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Celal Badem, başına vurulan parke taşıyla yaralandı.

Aldığı darbeyle yere yığılan Badem, yakınları tarafından Bozova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Acil serviste tedavi altına alınan Badem, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri, Badem'in ölümüne sebep olduğu ileri sürülen K.K. ile M.A.K. kardeşleri gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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