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Fatih'te hırsızlar iç giyim mağazasına sürünerek girdi! 350 bin lira ile 12 bin dolar çaldılar

Fatih'te hırsızlar iç giyim mağazasına sürünerek girdi! 350 bin lira ile 12 bin dolar çaldılar

İstanbul Fatih'te iç giyim mağazasında hırsızlık yapan 2 kişi mağazaya sürünerek girip 350 bin lira ile 12 bin dolar çaldı.

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Olay, 14 Ağustos’ta Beyazıt Fuat Paşa Caddesi’nde saat 02.30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre iç giyim mağazasının önüne gelen 2 şüpheli kepengi kaldırmaya çalıştı.

Şüpheliler caddede hareketlilik olunca mağazanın önünde park halinde duran kamyonetin altına girerek bir süre saklandı. Daha sonra kepengi kaldıran şüphelilerden 1’i sürünerek içeri girdi. Kasanın olduğu bölüme kadar sürünen şüpheli, içeriden 350 bin lira ve 12 bin dolar parayı çaldı.

O sırada dışarıda bekleyen arkadaşı ona gözcülük yaptık. Şüpheliler, olayın ardından mağazadan çıkarak uzaklaştı. Dükkanının soyulduğu fark eden iş yeri sahibi, şüphelilerden şikayetçi oldu.

Yaşanan hırsızlık anları mağazanın güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kamyonetin altına saklanan şüphelilerin kepengi kaldırarak içeri girmesi ve hırsızlık yaptığı anlar görülüyor.

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