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Edirne'de şaşırtan olay! İstanbul'da kaybolan köpek Edirne'de bulundu

Edirne'de şaşırtan olay! İstanbul'da kaybolan köpek Edirne'de bulundu

İstanbul Esenyurt'ta 1 hafta önce kaybolan Sibirya kurdu Edirne'nin Keşan ilçesinde bulundu.

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Veteriner Batuhan Çalışkan, Yukarı Zaferiye Mahallesi'ndeki veteriner kliniğinin önünde bitkin halde bir köpek gördü. Köpeğe mama ve su veren Çalışkan, husky (Sibirya kurdu) cinsi köpeğin tasmasının olmadığını fark ederek, hayvana çip takılıp takılmadığını kontrol etti.

Çalışkan, çip sayesinde bir hafta önce kaybolan "Oreo"nun sahibinin İstanbul'un Esenyurt ilçesinde yaşayan Yemen uyruklu Amr Tareq Gaber Farea olduğunu belirledi ve kendisiyle iletişime geçti.

İstanbul'dan Keşan'a gelerek köpeğini alan Gaber Farea veterinere bin lira ödül verdi. Çalışkan ise ödülü Keşan Sokak Hayvanlarını Koruma Derneğine (KE-HAYKO) bağışladı. Çalışkan, yaptığı açıklamada, köpeğin sahibi yurt dışındayken bıraktığı arkadaşının yanından kaçtığını anlattı.

Evcil hayvanlara çip takılmasının çok önemli olduğunu belirten Çalışkan, "Köpeği 2, 3 gündür ilçede görenlerin olduğu bilgisini aldık. Bu şekilde canları gördüğünüzde sahip çıkıp en yakınınızdaki kliniğe gidin. Kaydı var mı, çipli mi değil mi sorgulatılması gerekiyor. Sahibi de biz de onun adına çok mutlu olduk." diye konuştu.

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