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Trendyol 1. Lig'de 2. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Trendyol 1. Lig'de 2. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler belli oldu.

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Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 2. haftasında düdük çalacak hakemler şunlar:

18 Ağustos Cuma:

21.00 Ahlatcı Çorum FK-Bitexen Giresunspor: Ömer Tolga Güldibi

19 Ağustos Cumartesi:

17.00 Bodrum FK-Erzurumspor FK: İlker Yasin Avcı

19.15 Ümraniyespor-Göztepe: Burak Olcar

21.45 Adanaspor-Astor Enerji Şanlıurfaspor: Ozan Ergün

20 Ağustos Pazar:

17.00 Teksüt Bandırmaspor-Boluspor: Mehmet Türkmen

17.00 Manisa FK-Ankara Keçiörengücü: Fatih Tokail

19.15 Sakaryaspor-Gençlerbirliği: Erdem Mertoğlu

21.45 Altay-Tuzlaspor: Raşit Yorgancılar

21 Ağustos Pazartesi:

21.00 Eyüpspor-Kocaelispor: Alpaslan Şen

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