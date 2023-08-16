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Merkez Bankası verileri açıkladı! Konut Fiyat Endeksi haziranda arttı

Merkez Bankası verileri açıkladı! Konut Fiyat Endeksi haziranda arttı

 Konut Fiyat Endeksi (KFE) haziranda aylık yüzde 4,8 ve yıllık yüzde 95,9 artışla 920,5 seviyesinde gerçekleşti.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haziran 2023 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı.

Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE (2017=100), haziranda bir önceki aya göre yüzde 4,8 artarak 920,5 seviyesinde gerçekleşti.

KFE, haziranda yıllık bazda yüzde 95,9 artarken, bu dönemde reel yükseliş yüzde 38,0 oldu.

Üç büyük il için KFE değişimine bakıldığında, haziranda bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 4,0, 5,6 ve 4,9'luk artış görüldü.

Endeks değerleri geçen yılın aynı ayına göre ise İstanbul'da yüzde 85,1, Ankara'da yüzde 106,0 ve İzmir'de 100,0'e yükseldi.

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