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Batman'da uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi, 3 kişi tutuklandı

Batman'da uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi, 3 kişi tutuklandı

Batman'da narkotik polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 11 kilo 543 gram skunk, 487 gram esrar ve 19 gram kokain ele geçirildi, yakalanan 3 kişi tutuklandı.

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Valilikten yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince cumhuriyet savcılığı talimatıyla uyuşturucu ticareti yapanların tespiti amacıyla 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, yapılan aramada 11 kilo 543 gram skunk, 487 gram toz esrar, 19 gram kokain ve 3 hassas terazi ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

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