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Fenerbahçe, Maribor maçı için Slovenya'ya geldi

Fenerbahçe, Maribor maçı için Slovenya'ya geldi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda yarın Maribor ile yapacağı rövanş maçı için Slovenya'ya geldi.

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Sarı-lacivertli kafile, özel uçakla geldiği Maribor'daki Uluslararası Edvard Rusjan Havaalanı'ndan konaklayacağı otele hareket etti.

Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal ve futbolcular, havaalanına gelen taraftarların fotoğraf çekilme ve imza taleplerini geri çevirmedi.

Fenerbahçe, bu akşam teknik direktör İsmail Kartal ve bir futbolcunun katılacağı basın toplantısının ardından, Maribor'daki Ljudski Vrt Stadı'nda yarınki karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayacak.

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