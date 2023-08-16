Karadeniz'de can pazarı! 3 çocuk azgın dalgalara kapıldı aile kahroldu: Kızları kurtuldu ancak...

Kızları kurtuldu ancak...

Beyza Biçer ile Nisanur Biçer sudan çıkartılarak ambulanslarla özel bir hastaneye kaldırıldı. Denizde kaybolan Dursun Eren Biçer'i bulmak için ekipler seferber oldu. Kızları denizden çıkartılan ancak yeğenleri Eren Biçer denizde kaybolan Mehmet Biçer ile eşi Fatma Biçer sahilde gözyaşı döküp arama çalışmalarını izledi.