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Karadeniz'de can pazarı! 3 çocuk azgın dalgalara kapıldı aile kahroldu: Kızları kurtuldu ancak...

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Karadeniz'de can pazarı! 3 çocuk azgın dalgalara kapıldı aile kahroldu: Kızları kurtuldu ancak...

SAMSUN'a serinlemek için denize giren 14 yaşındaki bir çocuk boğularak hayatını kaybederken, 2 çocuk ise son anda kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Yakınları ise sahilde gözyaşı döktü.

Karadeniz'de can pazarı! 3 çocuk azgın dalgalara kapıldı aile kahroldu: Kızları kurtuldu ancak...

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Güzelyalı Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Amasya'da ikamet eden Biçer ailesi denize girmek için Samsun'a geldi. 

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Karadeniz'de can pazarı! 3 çocuk azgın dalgalara kapıldı aile kahroldu: Kızları kurtuldu ancak...

Karadeniz'e giren Beyza Biçer (13), ablası Nisanur Biçer (15) ve kuzenleri Dursun Eren Biçer (14) yüzerken akıntıya kapılarak Karadeniz'in azgın dalgaları arasında kayboldu.

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Karadeniz'de can pazarı! 3 çocuk azgın dalgalara kapıldı aile kahroldu: Kızları kurtuldu ancak...

Çocukların kaybolduğunun fark edilmesi üzerine olay yerine deniz polisi, sahil güvenlik ekipleri ile cankurtaranlar sevk edildi. 

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Karadeniz'de can pazarı! 3 çocuk azgın dalgalara kapıldı aile kahroldu: Kızları kurtuldu ancak...

Kızları kurtuldu ancak...

Beyza Biçer ile Nisanur Biçer sudan çıkartılarak ambulanslarla özel bir hastaneye kaldırıldı. Denizde kaybolan Dursun Eren Biçer'i bulmak için ekipler seferber oldu. Kızları denizden çıkartılan ancak yeğenleri Eren Biçer denizde kaybolan Mehmet Biçer ile eşi Fatma Biçer sahilde gözyaşı döküp arama çalışmalarını izledi.

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