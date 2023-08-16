Cevdet Yılmaz duyurdu: Kamu tasarruflarını artıracak tedbirler üzerinde çalışıyoruz

Kamuda tasarrufları artıracak tedbirleri üzerinde çalıştıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Enflasyonun orta vadede tek haneye düşürülmesi amacıyla kademeli parasal sıkılaşmayı desteklemek üzere enflasyon hedefi ile uyumlu gelirler politikası uyguluyoruz" dedi.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TOBB Türkiye Ekonomi Şurası'nda önemli açıklamalarda yaptı.

Yılmaz, kamuda tasarruf tedbirleri üzerinde çalıştıklarını ifade ederken ihracat kapsamlı destek programları oluşturacaklarını da açıkladı.

Yılmaz'ın açıklamaları şöyle:

"Son dönemlerde dünya ekonomisi; sağlık krizleri, ticaret gerilimleri, jeopolitik riskler, Rusya-Ukrayna Savaşı ve doğal afetler başta olmak üzere pek çok güçlükle sınanmaktadır. Bu zorlu süreç, ülkeler ve bölgeler düzeyinde arz ve talep dengelerinin bozulmasına yol açmıştır. Ülkeler bir yandan savaş sebebiyle ortaya çıkan enerji ve emtia fiyatları artışı kaynaklı küresel enflasyon sorunuyla baş etmeye çabalarken diğer yandan tedarik zinciri bozulmalarıyla karşılaşmışlardır. Türkiye de tüm dünya gibi bu gelişmelerden olumsuz etkilenmiş; sert ve belirsiz küresel ekonomik ve finansal koşulların üzerine yaşadığımız deprem felaketi eklenmiştir. Sadece bu yıl merkezi yönetim bütçemizden depremin yaralarını sarmak için yapacağımız harcama 762 milyar lira olacaktır."

'İlk çeyrekte yüzde 4 büyüme'

"Türkiye ekonomisi 2023 yılının ilk çeyreğinde yüzde 4 büyümüştür. Toplam istihdam 2023 Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre 265 bin kişi artarak 31,7 milyon kişiye ulaşmıştır. Reel Kesim Güven Endeksi, 2023 yılı ikinci çeyreğinde yılın ilk çeyreğine göre 2 puan artmıştır. İhracatımız 2023 yılı Temmuz ayında 2022 yılı Temmuz ayına göre yüzde 8,4 artışla 20,1 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Böylelikle tarihin en yüksek Temmuz ayı ihracat değerine ulaşılmıştır. 2022 yılında yüzde 37 olan orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatının imalat sanayi ihracatı içindeki payı, bu yılın ilk yedi ayında yüzde 41’e yükselmiştir. Makine ve teçhizat yatırımlarımız, 2023 yılının ilk çeyreğinde yüzde 8 büyümüş ve kesintisiz artış sürecini 14 çeyreğe taşımıştır. İnşaat yatırımları yine bu dönemde yüzde 1,3 artmıştır. Otomobil satışları 2023 yılının Temmuz ayında gücünü korumuş ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 109,4 artmıştır."

'CDS primi gerilemiştir'

"Siyasi istikrar ve uygulanan makro politikaların etkisiyle 2023 Mayıs ayında 700 baz puan seviyesinde olan CDS primi, 400 baz puanın altına gerilemiştir. Bu eğilimin, önümüzdeki dönemde de devam etmesi ve risk priminin ekonomimizin sağlıklı görünümünü yansıtacak şekilde daha düşük seviyelere gerilemesi beklenmektedir. Yaşadığımız büyük deprem afetinin etkisi hariç bütçe açığını AB standartlarında tutmaya yönelik bir kısım gelir artırıcı tedbirleri hatada geçirdik. Şimdi de deprem harcamaları dışındaki kamu harcamalarını rasyonalize edecek ve kamu tasarruflarını artıracak tedbirler üzerinde çalışıyoruz. Enflasyonun orta vadede tek haneye düşürülmesi amacıyla; kademeli parasal sıkılaşmayı desteklemek üzere enflasyon hedefi ile uyumlu gelirler politikası uyguluyoruz."