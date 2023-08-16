Finlandiyalı kadın Alanya'daki evinde ölü bulundu!

Antalya'nın Alanya ilçesinde 25 yıldır yerleşik olarak yaşayan Finlandiya vatandaşı Sırpa Hannele Saukkokoskı (67), evinde ölü olarak bulundu. Yaşlı kadının cenazesini taşıyan görevliler ise koku nedeniyle maske takmak zorunda kaldı.

Abone ol

Olay, Saray Mahallesi Galatasaraylılar Caddesi üzerinde yaşandı. Alınan bilgiye göre; binadan gelen kötü koku üzerine, fare ya da kedi ölüsü olabileceği ihtimali üzerine yönetici tarafından temizlik işçisi çağrıldı. Çağrılan temizlik işçisi kokunun ikinci katta bulunan bir daireden geldiğini tespit ederek durumu yöneticiye bildirdi. Olay yerine gelen emniyet güçleri itfaiye yardımı ile eve girdiklerinde, yaşlı kadını yatak odasında ölü olarak buldu.

Alanya Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından nöbetçi savcı gelerek incelemelerde bulundu. 4 ya da 5 gün önce öldüğü belirlenen kadının cesedi Alanya Belediyesi Morgu’na kaldırıldı. Cenazeyi taşıyan görevliler ise koku nedeniyle maske takmak zorunda kaldı.

Yaşlı kadının hasta olduğu ve Finlandiya’da bulunan kızı tarafından tedavi için çağrılmasına rağmen Alanya'dan ayrılmak istemediğini söyleyen komşuları, "Maalesef kötü koku üzerine ceset bulunmuş. İyi bir kadındı. 10 yıldır bu binada kiracı olarak oturuyordu. Kızına haber verdik cesedi almak için Alanya'ya geleceklerini söylediler" dedi.