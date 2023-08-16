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Antalya'da domuz sanılarak vurulduğu iddia edilen çoban hayatını kaybetti

Antalya'da domuz sanılarak vurulduğu iddia edilen çoban hayatını kaybetti

Antalya'nın Elmalı ilçesinde bir kişinin tüfekle domuz sanarak vurduğunu iddia ettiği çoban yaşamını yitirdi.

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Zümrütova Mahallesi'nde oturan M.G. (63), sabaha karşı koyunlarını otlatan çoban K.C'ye (69) av tüfeğiyle, iddiaya göre domuz sanarak ateş etti.

Bir kişiyi vurduğunu fark eden M.G, jandarmayı arayıp ihbarda bulundu.

Bölgeye ulaşan Elmalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, K.C'nin hayatını kaybettiğini tespit etti.

K.C'nin cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Şüpheli M.G'nin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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