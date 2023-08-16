Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyareti öncesi Hacı Bektaş Dergahı'nda yangın çıktı!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yüz yüze geleceği Hacı Bektaş Derneği'ndeki Hacı Bektaşı-ı Anma Etkenliği öncesi etkinliğin yapılacağı dergahta yangın çıktı.

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18 Ağustos'ta 34. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri'nin yapılacağı Nevşehir'deki Hacı Bektaş-ı Veli Dergahı'nda yangın çıktı. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Hacı Bektaşı-ı Veli anma kutlamaları için Dergaha gidiyordu. Halk TV'nin aktardığına göre; Kılıçdaroğlu henüz dergaha varmazken, yangının dergahın arka bahçesinde çıktığı öğrenildi.

Belediye Başkanı: Yangın şüpheli

Hacıbektaş Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok ise yaptığı açıklamada; yangının kontrol altına alındığını ancak yangını şüpheli bulduklarını söyledi. Altıok, “Tamamen korunaklı bir bölge, buraya girmek yasak, aynı anda iki yangın nasıl çıktı, araştırıyorlar arkadaşlar” ifadelerini kullandı.

Yangının çıkış sebebi henüz bilinmiyor.

Kılıçdaroğlu ziyaret edecekti

Kılıçdaroğlu'nun Nevşehir ziyareti ilk olarak saat 17:15'te gerçekleştireceği Hacıbektaş Belediyesi ziyareti ile başlayacaktı. 17:45 itibari ile ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi KİPTAŞ Mihmandar Projesi'ni ziyaret edecekti.

18:15'te Nilgün ve Sırrı Bektaş Müze ve Sanat Evi açılışına katılacak olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 19:00'da Hacı Bektaş Veli Dergahı'nı ziyaret edecekti.

Kılıçdaroğlu'nun Nevşehir ziyareti 19:30'da katılacağı 60. Ulusal 34. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri programı ile sona erecekti.