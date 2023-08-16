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Balıkesir'de 3 iş yeri yangınında kundaklama iddiası!

Balıkesir'de 3 iş yeri yangınında kundaklama iddiası!

BALIKESİR'in EDREMİT ilçesi Akçay kordonunda dün sabah saatlerinde 3 iş yerinin yandığı olayın kundaklama olduğu iddia edildi. Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışma ile gözaltına alınan 4 kişiden ikisi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Akçay Sarıkız Mahallesi Leman Akpınar Caddesi üzerinde bulunan büfe tarzı iş yerlerinde sabah erken saatlerde yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek iş yerlerinde büyük hasara neden oldu. Yangına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Grup Amirliği ekipleri müdahale etti. Yangın kontrol altına alındıktan sonra söndürüldü. Yangında iş yerlerinde büyük maddi hasar meydana geldi.

Yangın sonrası Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından başlatılan soruşturmada yangının çıkış nedeni olarak kundaklama ihtimali üzerinde duruldu ve bu yönde çalışmalar başlatıldı. Yapılan çalışmada D.S., İ.K., Ü.C. ve A.C. gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardında adliyeye sevk edilen 4 kişiden D.S. ve İ.K. kundaklama iddiasıyla çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tutuklanan D.S.’nin hırsızlık, cinsel taciz, kasten yaralama, işyerinden hırsızlık, mabetten hırsızlık gibi suçlardan 50 kaydının olduğu, İ.K.’nin ise kasten yaralama, yağma, tehdit, mala zarar verme, hakaret ve tehdit suçlarından 30 suç kaydı olduğu öğrenildi.

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