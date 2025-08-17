Marmara Depremi'nin 26'ncı yılı! Bakan Yerlikaya hayatını kaybedenleri andı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenleri rahmetle andı, geride kalanlara sabır diledi.

Yerlikaya, Next Sosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Marmara Depremi'nin milleti derinden sarstığını, binlerce canı sevdiklerinden kopardığını belirtti.

"Hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, geride kalanlara sabır diliyorum." ifadesine yer veren Yerlikaya, 2009'da çıkarılan 5902 sayılı yasayla Başbakanlığa bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) kurularak farklı kurumlarda olan yetki ve sorumlulukların tek bir çatı altında toplandığını anımsattı.

Yerlikaya, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili yapılan düzenlemeler kapsamında, 15 Temmuz 2018'de yayımlanan 4 No'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile AFAD'ın, İçişleri Bakanlığına bağlandığı bilgisini verdi.

Bakan Yerlikaya, paylaşımında şunları kaydetti:

"AFAD, afetlerin önlenmesi ve zararlarının azaltılması, afetlere müdahale edilmesi ve afet sonrasındaki iyileştirme çalışmalarının süratle tamamlanması amacıyla gereken faaliyetlerin planlanması, yönlendirilmesi, desteklenmesi, koordine edilmesi ve etkin uygulanması için ülkenin tüm kurum ve kuruluşları arasında işbirliğini sağlayan, çok yönlü, çok aktörlü, bu alanda kaynakların rasyonel kullanılmasını gözeten, faaliyetlerinde disiplinler arası çalışmayı esas alan iş odaklı, esnek ve dinamik yapıda teşkil edilmiş bir kurumdur. Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü afetlerden korusun."