BIST 10.871
DOLAR 40,86
EURO 47,86
ALTIN 4.383,41
HABER /  GÜNCEL

"Huzur İstanbul" uygulaması devam ediyor! Dün 550 kişi gözaltına alındı

"Huzur İstanbul" uygulaması devam ediyor! Dün 550 kişi gözaltına alındı

İstanbul genelinde gerçekleştirilen "Huzur İstanbul" uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 210 şüphelinin de aralarında bulunduğu 550 kişi gözaltına alındı.

Abone ol

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde dün gerçekleştirilen uygulama, iki aşamalı yapıldı.

İlk aşamada 20.00-22.00 saatleri arasında 211 noktada, 1351 personelin katılımıyla sabit yol uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamaya ayrıca bir polis helikopteri ile Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı 5 bot da destek verdi.

İkinci aşamada ise saat 22.00-23.59 arasında 1285 personelin katılımıyla umuma açık yerlere yönelik denetimler yapıldı.

Uygulama kapsamında 363 bin 382 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Aralarında çeşitli suçlardan aranan 210 şüphelinin de bulunduğu toplam 550 kişi gözaltına alındı.

Denetimlerde 16 ruhsatsız tabanca, 3 tüfek, 5 kurusıkı tabanca, 86 fişek ele geçirilirken, 1713 gram uyuşturucu madde, 84 uyuşturucu hap, uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para geçirildi.

Ekiplerce 609 umuma açık iş yeri denetlendi, 26 yabancı uyruklu kişi hakkında da işlem yapıldı.

Denetimlerde 42 kişiye ve 2 iş yerine de idari işlem uygulandı.

Trafik denetimlerinde ise 46 bin 928 araç ve 3627 motosiklet kontrol edildi. 1617 araç ve motosiklet ile 68 sürücüye işlem uygulanırken, 15 araç trafikten men edildi. Toplam 1 milyon 453 bin 227 lira trafik cezası kesildi.

ÖNCEKİ HABERLER
5,8 büyüklüğünde deprem oldu! 29 yaralı var
5,8 büyüklüğünde deprem oldu! 29 yaralı var
Bakan Yerlikaya 'Bizden kaçamayacaklar' diyerek duyurdu! 10 suçlu Türkiye'ye getirildi
Bakan Yerlikaya 'Bizden kaçamayacaklar' diyerek duyurdu! 10 suçlu Türkiye'ye getirildi
Aziz Yıldırım'dan 350 bin dolarlık dev bağış! "Ne yapmak istediğimizi anladı"
Aziz Yıldırım'dan 350 bin dolarlık dev bağış! "Ne yapmak istediğimizi anladı"
Okulların açılmasına çok az kaldı! Bakanlık velileri uyardı bu ürünleri almayın
Okulların açılmasına çok az kaldı! Bakanlık velileri uyardı bu ürünleri almayın
Resmi Gazete'de yayımlandı: Bazı illerde acele kamulaştırma çalışmaları yapılacak
Resmi Gazete'de yayımlandı: Bazı illerde acele kamulaştırma çalışmaları yapılacak
İngilizce eğitimde köklü değişiklik! Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti
İngilizce eğitimde köklü değişiklik! Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti
Trump, Zelenski’den "Donbas’ın tamamını Rusya’ya bırakmasını" istedi
Trump, Zelenski’den "Donbas’ın tamamını Rusya’ya bırakmasını" istedi
CHP'den AK Parti'ye geçmişti! Özlem Çerçioğlu ilk kez konuştu
CHP'den AK Parti'ye geçmişti! Özlem Çerçioğlu ilk kez konuştu
16 yaşındaki Hatice'nin katil zanlısı akrabası çıktı
16 yaşındaki Hatice'nin katil zanlısı akrabası çıktı
İsrail'de aşırı sıcaklar etkili oluyor! Ölenler var
İsrail'de aşırı sıcaklar etkili oluyor! Ölenler var
Diyanet İşleri Başkanlığı astronom alacak
Diyanet İşleri Başkanlığı astronom alacak
İstanbul'da taksiciye silahlı saldırı
İstanbul'da taksiciye silahlı saldırı