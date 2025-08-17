BIST 10.871
GÜNCEL

Bakan Yerlikaya 'Bizden kaçamayacaklar' diyerek duyurdu! 10 suçlu Türkiye'ye getirildi

Bakan Yerlikaya 'Bizden kaçamayacaklar' diyerek duyurdu! 10 suçlu Türkiye'ye getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan 6, uluslararası seviyede aranan 4 kişinin yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini açıkladı. . Bulgaristan, Polonya, Gürcistan, Almanya, KKTC ve Lübnan'dan getirilen suç makineleri arasında uyuşturucu ticareti, cinsel istismar ve terör örgütü üyeliği gibi ağır suçlardan aranan isimler var.

Bakan Yerlikaya, Next Sosyal hesabından, "Bizden kaçamayacaklar" mesajıyla yaptığı paylaşımda, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan A.M, N.C, A.C.B, B.Y, M.Ş, S.S. ile ulusal seviyede aranan E.E, S.K, E.G. ve C.Ş'nin yakalanıp Türkiye'ye iadelerinin sağlandığını belirtti.

Yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunanların izini titizlikle sürdüklerini ifade eden Yerlikaya, şunları kaydetti:

"İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak operasyonel işbirliğiyle 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal etme' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan A.M. isimli şahıs Bulgaristan'da, 'çocuğun basit cinsel istismarı' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan N.C. isimli şahıs Polonya'da, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma, sağlama ve ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan A.C.B. isimli şahıs Gürcistan'da, 'hakaret ve tehdit' ile 'T.C.K. 227 maddesi' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan B.Y. isimli şahıs Gürcistan'da, 'kasten yaralama, kamu malına zarar verme, hakaret, trafik güvenliğini tehlikeye sokma, şartla tahliyenin geri alınması ve bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan M.Ş. isimli şahıs Gürcistan'da, '213 sayılı kanuna muhalefet' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan S.S. isimli şahıs Gürcistan'da, 'çocuğun cinsel istismarı ve tehdit' suçlarından ulusal seviyede aranan E.E. isimli şahıs Almanya'da, 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, basit yaralama ve tehdit' suçlarından ulusal seviyede aranan S.K. isimli şahıs KKTC'de, 'konut ve eklentilerinde yağma' suçundan ulusal seviyede aranan E.G. isimli şahıs KKTC'de, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan ulusal seviyede aranan C.Ş. isimli şahıs Lübnan'da yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı."

Bakan Yerlikaya, Adalet Bakanlığı ile operasyonda görev alan bakanlık çalışanlarına teşekkür ederek, "EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığımızı, İstihbarat, KOM ve Narkotik Suçlarla Mücadele başkanlıklarımızı, TEM, Siber Suçlarla Mücadele ve Asayiş Daire Başkanlıklarımızı tebrik ediyorum. Hangi bültenle aranırsa aransın, hangi ülkeye kaçmış olursa olsun Türk polisinden kaçamayacaklar." ifadelerini kullandı.

