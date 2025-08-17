Nesrin Cavadzade'ye gençliğinin sırrı soruldu! Kimse bu cevabı beklemiyordu
Hem kariyeriyle hem de özel hayatıyla sık sık gündeme gelen 43 yaşındaki güzel oyuncu Nesrin Cavadzade'ye gençlik sırrı soruldu.
'Ağır Roman Yeni Dünya', 'Küçük Ağa', 'Bizim Hikaye' 'Yasak Elma', 'Şahane Hayatım' ve 'Sandık Kokusu' gibi yapımlarda rol alan Nesrin Cavadzade, hem başarılı kariyeriyle hem de özel hayatıyla gündemden düşmüyor.
‘Sandık Kokusu’ dizisindeki rol arkadaşı Pamir Pekin ile ilişki yaşayan Nesrin Cavadzade, iki aylık birlikteliğin ardından ayrılık kararı almıştı.
Ünlü oyuncu, ayrılık sonrası yalnız başına Mısır’a gitmişti.
Cavadzade, Mısır'da çekildiği fotoğrafları Instagram hesabından sevenlerinin beğenisine sundu ve pozlara kısa sürede beğeni yağdı.