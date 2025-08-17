BIST 10.871
Nesrin Cavadzade'ye gençliğinin sırrı soruldu! Kimse bu cevabı beklemiyordu

Hem kariyeriyle hem de özel hayatıyla sık sık gündeme gelen 43 yaşındaki güzel oyuncu Nesrin Cavadzade'ye gençlik sırrı soruldu.

Nesrin Cavadzade'ye gençliğinin sırrı soruldu! Kimse bu cevabı beklemiyordu - Resim: 1

'Ağır Roman Yeni Dünya', 'Küçük Ağa', 'Bizim Hikaye' 'Yasak Elma', 'Şahane Hayatım' ve 'Sandık Kokusu' gibi yapımlarda rol alan Nesrin Cavadzade, hem başarılı kariyeriyle hem de özel hayatıyla gündemden düşmüyor.

Nesrin Cavadzade'ye gençliğinin sırrı soruldu! Kimse bu cevabı beklemiyordu - Resim: 2

‘Sandık Kokusu’ dizisindeki rol arkadaşı Pamir Pekin ile ilişki yaşayan Nesrin Cavadzade, iki aylık birlikteliğin ardından ayrılık kararı almıştı.

Nesrin Cavadzade'ye gençliğinin sırrı soruldu! Kimse bu cevabı beklemiyordu - Resim: 3

Ünlü oyuncu, ayrılık sonrası yalnız başına Mısır’a gitmişti.

Nesrin Cavadzade'ye gençliğinin sırrı soruldu! Kimse bu cevabı beklemiyordu - Resim: 4

Cavadzade, Mısır'da çekildiği fotoğrafları Instagram hesabından sevenlerinin beğenisine sundu ve pozlara kısa sürede beğeni yağdı.

