Düğün dönüşü feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Siirt'in Pervari ilçesinde düğünden dönenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 5'i çocuk 15 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen minibüs, gece saatlerinde Kilis köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, araçtaki S.B. (9), D.B. (11), K.K. (13), M.H.B. (13), B.K. (16), Yusuf O. (59), Emine K. (61), Abdülkerim K. (41), Abdulcelil K. (45), Perihan K. (61), Büşra K. (20), Türkan K. (49), İhsan C. (75), Mahbup C. (72) ve Saadet B. (39) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Minibüstekilerin, Siirt merkezde katıldıkları düğün sonrası Pervari'ye döndükleri öğrenildi.