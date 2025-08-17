BIST 10.871
DOLAR 40,86
EURO 47,86
ALTIN 4.383,41
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Düğün dönüşü feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Düğün dönüşü feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Siirt'in Pervari ilçesinde düğünden dönenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 5'i çocuk 15 kişi yaralandı.

Abone ol

Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen minibüs, gece saatlerinde Kilis köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, araçtaki S.B. (9), D.B. (11), K.K. (13), M.H.B. (13), B.K. (16), Yusuf O. (59), Emine K. (61), Abdülkerim K. (41), Abdulcelil K. (45), Perihan K. (61), Büşra K. (20), Türkan K. (49), İhsan C. (75), Mahbup C. (72) ve Saadet B. (39) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Minibüstekilerin, Siirt merkezde katıldıkları düğün sonrası Pervari'ye döndükleri öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Çocukların en büyük tehlikesi sofralarda! Uzman isim alınması gereken önlemleri açıkladı
Çocukların en büyük tehlikesi sofralarda! Uzman isim alınması gereken önlemleri açıkladı
"Huzur İstanbul" uygulaması devam ediyor! Dün 550 kişi gözaltına alındı
"Huzur İstanbul" uygulaması devam ediyor! Dün 550 kişi gözaltına alındı
5,8 büyüklüğünde deprem oldu! 29 yaralı var
5,8 büyüklüğünde deprem oldu! 29 yaralı var
Bakan Yerlikaya 'Bizden kaçamayacaklar' diyerek duyurdu! 10 suçlu Türkiye'ye getirildi
Bakan Yerlikaya 'Bizden kaçamayacaklar' diyerek duyurdu! 10 suçlu Türkiye'ye getirildi
Aziz Yıldırım'dan 350 bin dolarlık dev bağış! "Ne yapmak istediğimizi anladı"
Aziz Yıldırım'dan 350 bin dolarlık dev bağış! "Ne yapmak istediğimizi anladı"
Okulların açılmasına çok az kaldı! Bakanlık velileri uyardı bu ürünleri almayın
Okulların açılmasına çok az kaldı! Bakanlık velileri uyardı bu ürünleri almayın
Resmi Gazete'de yayımlandı: Bazı illerde acele kamulaştırma çalışmaları yapılacak
Resmi Gazete'de yayımlandı: Bazı illerde acele kamulaştırma çalışmaları yapılacak
İngilizce eğitimde köklü değişiklik! Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti
İngilizce eğitimde köklü değişiklik! Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti
Trump, Zelenski’den "Donbas’ın tamamını Rusya’ya bırakmasını" istedi
Trump, Zelenski’den "Donbas’ın tamamını Rusya’ya bırakmasını" istedi
CHP'den AK Parti'ye geçmişti! Özlem Çerçioğlu ilk kez konuştu
CHP'den AK Parti'ye geçmişti! Özlem Çerçioğlu ilk kez konuştu
16 yaşındaki Hatice'nin katil zanlısı akrabası çıktı
16 yaşındaki Hatice'nin katil zanlısı akrabası çıktı
İsrail'de aşırı sıcaklar etkili oluyor! Ölenler var
İsrail'de aşırı sıcaklar etkili oluyor! Ölenler var