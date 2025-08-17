Miray Daner'in fotoğraflarına yorum yağdı! Çerçioğlu detayı...
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılmıştı. Çerçioğlu'nun oğlu Ata Caner Çerçioğlu ile oyuncu Miray Daner uzun süredir aşk yaşıyormuş. Anne Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçmesinden rahatsız olanlar, oyuncu Miray Daner'e saldırdı. Çiftin fotoğraflarının altına yapılan yorumlara bir bakın...
Hudutsuz Sevda dizisinde başrol oyuncusuyken apar topar diziden çıkarılan Miray Daner yeni projeyle ekrana dönmeye hazırlanırken özel hayatıyla da konuşuluyor.
Miray Daner 2 yıla yakın süredir, iş insanı sevgilisi Ata Caner Çerçioğlu ile aşk yaşıyor.
Ata Caner Çerçioğlu, son günlerde çok konuşulan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun oğlu. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu CHP'den istifa ederek geçtiğimiz günlerde, AK Parti'ye katılınca gündem olmuştu.
Bu sebeple de Miray Daner ve sevgilisi Ata Caner Çerçioğlu da gündem oldu. Bu detayı fark eden Miray Daner takipçileri oyuncunun 1 ay önce koyduğu pozlarının altına yorum yağdırdı.