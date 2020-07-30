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Mardin'de eline geçirdiği silahla yaşamına son verdi

Demirören Haber Ajansı
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MARDİN'de Berfin A. (18), evde babasına ait tabancayla intihara kalkışan genç kız hastanede öldü.

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Olay, sabah saatlerinde merkez Artuklu ilçesinde meydana geldi. Yenişehir Mahallesi'nde yaşayan Berfin A., evde kimse olmadığı sırada babasına ait tabancayla intihara kalkıştı.

Komşular, evden gelen silah sesi üzerine, ekiplere haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, tabancayla intihar girişiminde bulunan Berfin A.'yı, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Acil serviste tedaviye alınan Berfin, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Genç kızın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Polis, Berfin'in intiharıyla ilgili soruşturma başlattı.

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