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Cemal Enginyurt’un 20 yıl önce saldırdığı Sadi Somuncuoğlu'ndan ihraç yorumu

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Eski bakan Sadi Somuncuoğlu, MHP'den bugün ihraç edilen Cemal Enginyurt'un ihracı hakkında, "Ahval-i adiyeden bir olay. İhraç kararına şaşırmadım" dedi. Enginyurt, 20 yıl önce Somuncuoğlu'na Bahçeli'nin kararına uymadığı gerekçesiyle saldırmıştı.

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Türk siyaset tarihine 'töre dayağı' olarak geçen hadisede Cemal Enginyurt'un "Parti kararına, Bahçeli'nin kararına uymadın" diye fiziki saldırısına maruz kalan eski bakan Sadi Somuncuoğlu, 20 yıldır küs olduğu Enginyurt'un MHP'den ihracını değerlendirdi. Somuncuoğlu, "Ahval-i adiyeden bir olay. İhraç kararına şaşırmadım" dedi.

MHP'li eski bakan Sadi Somuncuoğlu, Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'un partisinden ihraç edilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sözcü'de yer alan habere göre, Sadi Somuncuoğlu, 20 yıldır küs olduğu eski partidaşının ihracıyla ilgili, "Ahval-i adiyeden bir olay. İhraç kararına şaşırmadım" dedi.

Enginyurt, Somuncuoğlu ile kavgası siyasi tarihe geçmişti
Enginyurt, 2000 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi o dönem Devlet Bahçeli'ye rağmen aday olan MHP'li Devlet Bakanı Sadi Somuncuoğlu ile yaptığı ve siyasi tarihe "töre dayağı" olarak geçen "kavga" ile dikkat çekmişti. 

Ne olmuştu?

16 Mayıs 2000 tarihinde yapılan 10. Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde dönemin hükûmet ortakları, DSP, MHP ve ANAP Cumhurbaşkanlığı adaylığı için Ahmet Necdet Sezer ismi üstünde anlaşmaya varmışlardı.

Ancak bu karara tepki gösteren dönemin MHP'li devlet bakanı Sadi Somuncuoğlu ise Cumhurbaşkanlığına aday olduğunu açıklamıştı.

MHP lideri Bahçeli'nin tepkisini çeken ve ilerleyen günlerde bakanlık görevinden azledilen Somuncuoğlu'na adaylığını açıklamak üzere geldiği TBMM girişinde saldırılmıştı.

20 Nisan 2000 gecesi meydana gelen olayda Enginyurt ile Yozgat Milletvekili Ahmet Erol Ersoy, Somuncuoğlu’nun aracının önünü kesmiş, korumasını yumruklanmıştı.

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