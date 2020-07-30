Şenol Güneş: Türk futboluna katkı sağlamaz

Küme düşmenin kaldırılmasına Şenol Güneş'ten tepki geldi. A milli takım direktörü Şenol Güneş, alınan kararın Türk futboluna katkı sağlamayacağını söyledi.

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Türkiye'de 2020/21 sezonu için alınan küme düşmeme ve yabancı kuralının 1 yıl ertelenme kararına tepkiler sürüyor. Bursaspor ve Akhisarspor'un itirazlarından sonra bir tepki de A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'den geldi. Deneyimli çalıştırıcının 21 takımlı lig formasyonuna sıcak bakmadığı ortaya çıktı.

TFF Yönetim Kurulu toplantısı öncesindeki yemekte yer alan A Milli Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, takım sayısının artmasına, küme düşmenin kaldırılmasına ve yabancı sayısının ötelenmesine itiraz etti.

Toplantıda bulunan herkese gerekçelerini anlatan Güneş, lig planlaması için federasyonu zorlayan kulüplerin turnuva yapacaklarına dikkat çekti ve kendileriyle çeliştiklerini dile getirdi.

Şenol Güneş, 21 takımlı Süper Lig'in Türk futboluna katkı sağlamayacağını düşündüğünü söyledi. Güneş'in bu konuda açıklama yapması bekleniyor.