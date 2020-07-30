BIST 1.127
DOLAR 6,97
EURO 8,20
ALTIN 438,46
HABER /  GÜNCEL
ADV Kurbanını kardeşinle paylaşır mısın?
ADV Kurban Rahmettir

Sağlık Bakanı Koca'dan 81 il sağlık müdürüne bayram uyarısı

ADV Kurbanın Hikmeti Paylaşmaktır

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferansla görüştüğü 81 İl Sağlık Müdürüne, bayram boyunca belirlenen tedbirlere sıkı şekilde riayet edilmesi ve salgın yönetiminde en ufak bir gevşeme yaşanmaması konusunda uyarılarda bulundu.

Abone ol

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Kurban Bayramı'na yönelik hazırlıkları değerlendirmek üzere 81 İl Sağlık Müdürü ile video konferans yöntemiyle görüşme gerçekleştirdi.

Toplantıda illerin mevcut durumu, vaka sayıları, artış veya düşüşün sebepleri, tanı ve tedavi kapasiteleri ile ihtiyaçlar değerlendirildi.

Hastalığın tedavisine yönelik gelişmeler, ilaç kullanımı, izolasyon önlemleri ve tedavi algoritmalarındaki değişiklikler de toplantıda masaya yatırıldı.

'Kalabalıklar oluşmamalı'

Bakan Koca, İl Hıfzısıhha Kurullarının bölgedeki duruma göre kendi tedbirlerini belirleyip uyguladığını hatırlattı ve bayram boyunca bu tedbirlere sıkı şekilde riayet edilmesi gerektiğini vurguladı. Özellikle vaka artışının olduğu illerde kalabalıkların oluşmaması gerektiğini vurgulayan Bakan Koca, salgın yönetiminde en ufak bir gevşeme yaşanmaması konusunda uyarılarda bulundu.

Bakan Koca, koronavirüs hastalarının teşhis ve tedavisi başta olmak üzere bayram boyunca tüm sağlık hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi konusunda il müdürlerine talimatlarını iletti. Bakan Koca, bayrama yönelik planlamaların kontrol edilmesini ve ihtiyaçların hızla tamamlanmasını istedi. Toplantı sonunda İl Müdürleriyle bayramlaşan Bakan Koca, sağlıklı ve huzurlu bir bayram temennisinde bulundu.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
MHP lideri Bahçeli'den çok sert sözler: En hafif tabirle soysuzluktur
Emeklilere 11 milyar lira Kurban bayramı ikramiyesi ödendi Bakan Selçuk açıkladı
Doğalgazda yeni uygulama! Botaş duyurdu aboneler için fiyatlar sabit tutuldu
Abdurrahman Dilipak 'AKP'nin Papatyaları' ve 'fahişe' dedi Ayşe Böhürler'den sert tepki geldi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı! Okulların tam olarak açılması birinci senaryo
Cemal Enginyurt MHP'den ihraç edildi! Karara ilk tepkisi 'Sıra size de gelir' oldu
ÖNCEKİ HABERLER
Bingöl kurban bayramı namazı saati kaçta kılınacak Diyanet
Arefe günü yapılacaklar arefe günü okunacak dua
Bayram namazı Ardahan'da kaçta kılınacak? İstanbul bayram namazı saati
Mersin'de kızlarına kiraz götürüp kaybolan adamdan 55 gün sonra acı haber!
İstanbul'da kumasıyla aynı evde yaşayan kadın intihar etti
Arefe günü okunacak 1000 ihlasın faziletleri neler, neden okunur?
Yorumlar