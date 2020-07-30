Edirne'de korona paniği! Taksi şoförünün testi pozitif çıktı

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde bir taksi şoförünün koronavirüs testinin pozitif çıkması büyük paniğe neden oldu. Şimdi taksiyi kullanan vatandaşların belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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Kurban Bayramı arifesinde yoğun alışveriş kalabalığının yaşandığı Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde taksi şoförü V.P'nin koronavirüs testi pozitif çıktı.



Şoför tedavi edilmek üzere Edirne Sultan 1. Murat Hastanesi'ne kaldırıldı. Taksi şoförü V.P ile aynı durakta bulunan 7 taksi şoförü de 14 gün gözetim altına alındı.

Yolcular belirlenecek



Filyasyon ekipleri taksiyi kullanan vatandaşların belirlenmesi için çalışma başlattı.