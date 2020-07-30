BIST 1.127
DOLAR 6,98
EURO 8,21
ALTIN 438,18
HABER /  GÜNCEL
ADV Kurbanını kardeşinle paylaşır mısın?
ADV Kurban Rahmettir

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Kurban Bayramı mesajı

Demirören Haber Ajansı
ADV Kurbanın Hikmeti Paylaşmaktır

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, tüm İslam aleminin Kurban Bayramını tebrik etti. Temizlik ve sağlık ilkelerine uyulması gerektiğini hatırlatan Erbaş, bayramın birleştirici özelliğine ihtiyacımız olduğunu vurguladı.

Abone ol

Kurban Bayramı nedeniyle mesaj yayımlayan Erbaş, mümin gönüllere huzur, kardeşlik ve paylaşma duyguları taşıyan, iman, itaat ve teslimiyet sembolü Kurban Bayramı’na kavuşmanın sevinç ve heyecanını yaşadıklarını ifade etti.

Ali Erbaş, "Kurban, Rabbimize yaklaşma ve iyiye, güzele, hakikate ulaşma arayışıdır. Sevgi, vefa, sadakat ve fedakârlığın simgesidir. Yaratan’a karşı ihsan şuurunu, yaratılanlara karşı da isar ahlâkını pekiştiren ve bizlere sahip olduğumuz nimetleri inandığımız değerler uğruna feda edebilme iradesi kazandıran büyük bir ibadettir. Bayramlar ise ailemiz, akrabalarımız, din kardeşlerimiz ve tüm insanlarla bağlarımızın güçlendiği; millet ve ümmet olma irademizin tezahürü olarak birlik, beraberlik, yardımlaşma ve dayanışma duygularımızın hayata egemen olduğu müstesna zaman dilimleridir" ifadelerini kullandı.

Ali Erbaş, diğer ifadelerine şu sözleri ekledi:

 "Ne var ki, bugün tüm dünyayı etkisi altına alan küresel salgın nedeniyle bu sene Mescid-i Haram, Arafat, Müzdelife ve haccın diğer mekânları mahzun kalmıştır. Büyük bir aşk ve heyecanla dünyanın her tarafından Müslümanları ortak bir değer etrafında bütünleştiren bir ibadetin eda edilememesi, kutsal beldelerin özlemiyle yanan gönülleri derinden üzmüştür. Bu sebeple bayramların birleştirici, teskin ve teselli edici özelliğine her zamankinden daha fazla ihtiyacımız vardır" 

Ayasofya Camii’nin açılışına da değinen Erbaş, "86 yıllık hasretin ardından büyük fethin sembolü Ayasofya Cami-i Şerîfi’n yeniden ibadete açılması, milletimizin sarsılmaz imanı, tükenmez umudu ve kararlı duruşunun bir göstergesidir. Allah’ın yardımı, milletimizin azim ve kararlılığı ile yaşadığımız küresel sıkıntıları da aşacağımıza ve daha büyük bir huzur ve coşkuyla yaşayacağımız bayramlara kavuşacağımıza olan inancım tamdır" mesajını verdi.

"Temizlik ve sağlık ilkelerine azami ölçüde riayet etmeliyiz"

Her şeye rağmen bayramı tüm güzellikleriyle yaşamaya gayret etmek gerektiğini vurgulayan Erbaş, "Sıkıntı ve musibetler karşısında gerekli tedbir, tevekkül ve teslimiyet anlayışıyla hareket ederek dayanışma ve yardımlaşma bilincimizi daha da güçlendirmeliyiz. Her türlü ihmal ve gafletten sakınarak hem kendimiz hem de başkalarının sıhhat ve huzuru için gereken temizlik ve sağlık ilkelerine azami ölçüde riayet etmeliyiz. Hanelerimizin huzur ve selameti için aklımıza tedbiri, yüzümüze tebessümü, dilimize selamı ve yüreğimize muhabbeti nakşetmeliyiz. İlgi ve yardıma muhtaç yetim, garip, hasta, yaşlı ve kimsesizlerin kimsesi olup sıkıntılarını gidermek ve kederlerini sevince dönüştürmek için gayret etmeliyiz" cümlelerini kullandı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Diyarbakır'da görevli polis memuru tatil için gittiği Antalya'da öldü Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Doğalgazda yeni uygulama! Botaş duyurdu aboneler için fiyatlar sabit tutuldu
Abdurrahman Dilipak 'AKP'nin Papatyaları' ve 'fahişe' dedi Ayşe Böhürler'den sert tepki geldi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı! Okulların tam olarak açılması birinci senaryo
Cemal Enginyurt MHP'den ihraç edildi! Karara ilk tepkisi 'Sıra size de gelir' oldu
Rusya geliştirdiği koronavirüs aşısını piyasaya sürüceği tarihi açıkladı
Beşiktaş Belediyesi suç duyurusunda bulundu! Soner Yalçın'ın villası için yıkım kararı
ÖNCEKİ HABERLER
Tunceli'de eylem ve etkinlikler 15 gün yasaklandı
Anahtarını unuttuğu evine pencereden girerken öldü! Tekirdağ'da feci olay
Mariano'nun yeni takımı belli oldu evine dönüyor
Galatasaray'ın teknik patronu Fatih Terim'den Arda Turan ve Oğulcan Çağlayan'a mesaj
Arefe günü çekilecek zikirler ve tesbihler hangisi?
Öğleden sonra EFT yapılır mı arefe günü havale ve EFT saatleri
Yorumlar