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Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan Mustafa Cengiz'e geçmiş olsun ziyareti

Demirören Haber Ajansı
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF Başkanı Nihat Özdemir ile birlikte Mustafa Cengiz'i ziyaret etti.

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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yakın zamanda önemli bir operasyon geçiren Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz’i evinde ziyaret etti.

Türkiye Futbol Federasyon Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte gerçekleştirdiği ziyarette Bakan Kasapoğlu, Cengiz’in sağlık durumu hakkında bilgi alarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ziyaret hatıra fotoğrafıyla son buldu

Mustafa Cengiz'in sağlık durumunun iyi olmasından duyduğu mutluluğu dile getiren Bakan Kasapoğlu, ziyaretin ardından sarı-kırmızılı kulübün başkanıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

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