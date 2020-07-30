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Ankara'da taksilere ücretsiz şeffaf kabin! Mansur Yavaş duyurdu

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ANKARA Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş koronavirüs ile mücadele kapsamında taksilere ücretsiz şeffaf kabin takılacağını duyurdu. Yavaş haberi sosyal medya hesabından verdi.

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Ankara'da koronavirüs ile mücadele kapsamında yeni bir uygulama hayata geçiriliyor. Belediye hem sürücülerin hem de vatandaşların virüsten korunması için taksilere şeffaf kabin hazırladı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

 Pandemiyle mücadele kapsamında vatandaşımızın ve taksicilerimizin sağlığını korumak, aynı zamanda yolcu kaybını önlemek amacıyla şeffaf kabin yerleştirme çalışması başlatıyoruz. Kabinler, arzu eden taksici esnafımızın aracına bayramdan sonra ücretsiz bir şekilde yerleştirilecek.

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