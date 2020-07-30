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Fenerbahçe Fransa'dan 22'lik yıldız için harekete geçti
Fenerbahçe'nin Fransa Ligue 1 ekiplerinden Bordeaux'ta ter döken Samuel Kalu transferi için girişimlere başladığı yazıldı.Abone ol
Geçtiğimiz sezon beklentilerin uzağında kalan Fenerbahçe, yeni sezon için transfer çalışmalarına hız verdi.
TRT Spor'un haberine göre; Sarı lacivertliler, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Bordeaux forması giyen Nijeryalı Samuel Kalu için girişimlere başladı.
Geçtiğimiz aylarda Nijerya basınında, Galatasaray'ın da Samuel Kalu ile ilgilendiği iddia edilmişti. 22 yaşındaki kanat oyuncusu, geçtiğimiz sezon 20 maçta forma giyip 1 gol, 1 asistlik performans gösterdi.
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