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Beşiktaş Belediyesi suç duyurusunda bulundu! Soner Yalçın'ın villası için yıkım kararı

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Gazeteci Soner Yalçın'ın İstanbul Levent'te bulunan villası için yıkım kararı verildi. Beşiktaş Belediyesinin de villadaki kaçak inşaat ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduğu ortaya çıktı.

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Gazeteci Soner Yalçın'ın Levent'te bulunan villasında usule aykırı tadilat yaptığı ortaya çıkmış, milyonlarca dolarlık villayla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı inceleme başlatmıştı.

Yalçın'ın villa bahçesinde yeni kaçak inşaat yaptığı da tespit edildi. Beşiktaş Belediyesi ekipleri müştemilatta, havuzda, bekçi kulübesinde ve terasta büyütmeler yaptığını belirleyerek tutanak tuttu.

Beşiktaş Belediyesi yapılan incelemenini ardından inşaatı mühürlerken, Yalçın'a 70 bin 512 lira para cezası keserek villanın projeye uygun hale getirilmesi için yıkımına karar verdi.

Konuyla ilgili Beşiktaş Belediyesi tarafından İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne suç duyurusunda da bulunuldu.

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