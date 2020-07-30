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Adana'da kaçak telefonları gizledikleri yere bak!

Anadolu Ajansı
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ADANA'da durdurulan otomobilin yakıt deposundan 221 adet cep telefonu çıktı. Olayla ilgili 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şubesi Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun merkez Sarıçam ilçesi yakınındaki İncirlik Park Alanı'nda oluşturulan kontrol noktasında şüphelendiği bir hafif ticari aracı durdurdu.

Ekiplerin araçta yaptıkları aramada, yakıt deposuna gizlenmiş gümrük kaçağı 221 cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili araçtaki şüpheliler N.Y. ve V.T. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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