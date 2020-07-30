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Galatasaray'da Arda'dan sonra bir tecrübeli isim daha

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Nuri Şahin'i Fatih Terim'in bizzat istediği kaydedildi. Takım içinde Arda gibi abilik misyonunu üstlenecek 31 yaşındaki milli oyuncunun Galatasaray'da boşalan ön liberoya geçmesi hedefleniyor. Öte yandan Nuri'nin de transfere sıcak baktığı söylendi.

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Bu sezon Cimbom'da kiralık forma giyen Lemina ve Seri'nin sözleşmelerinin sona ermesi, kaptan Selçuk İnan'ın kariyerine nokta koymasının ardından ön libero arayışları hız kazandı.

Werder Bremen ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan 31 yaşındaki futbolcunun, Fenerbahçe'ye imza atması bekleniyordu. Ancak Başkan Ali Koç, Nuri'yi veto edince transferi yattı.

Arda Turan'ı takım içindeki abilik için isteyen Fatih Terim'in Nuri'ye de benzer bir misyon yüklemek istediği bildirildi. Terim'in 16 yaşındaki ilk kez milli formayı verdiği Nuri'yi kadroya katarak tecrübesinden yararlanmayı düşündüğü kaydedildi. Başarılı futbolcunun da Galatasaray'a sıcak baktığı belirtiliyor.

Dortmund, Feyenoord, Real Madrid, Liverpool ve Werder Bremen formaları giyen Nuri Şahin, kariyeri boyunca 378 maça çıktı, 38 gol atıp, 65 asist yaptı.

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