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Serie A'da Hakan Çalhanoğlu rüzgarı esiyor
İtalyan futbolunda Hakan Çalhanoğlu konuşuluyor. Milli futbolcu Serie A'da 11 maçta 6 gol ve 8 asiste imza atarak en çok skor katkısı veren oyuncu oldu.Abone ol
Hakan Çalhanoğlu Milan'ın Sampdoria deplasmanında 4-1 kazandığı maçta 1 gol ve 1 asistle çıkışını sürdürdü.
26 yaşındaki orta saha salgın arasından sonra sergilediği performansla lige damga vuruyor. Pandemi günlerinde sahaya çıktığı 11 maçta 6 gol ve 8 asiste imza atan yıldız oyuncu, söz konusu süreçte Serie A'da en çok skor
katkısı veren isim oldu.
Yeni sözleşme kapıda
Hakan Çalhanoğlu'nun futbolu Milan yönetimini de hareket geçirdi. İtalyan basını, Kırmızı Siyahlıların yıllık 3,5 milyon euroluk ücretle, milli oyuncuya 2024'e kadar sürecek yeni bir sözleşme teklif ettiğini haberleştirdi.
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