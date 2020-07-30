Serie A'da Hakan Çalhanoğlu rüzgarı esiyor

İtalyan futbolunda Hakan Çalhanoğlu konuşuluyor. Milli futbolcu Serie A'da 11 maçta 6 gol ve 8 asiste imza atarak en çok skor katkısı veren oyuncu oldu.

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Hakan Çalhanoğlu Milan'ın Sampdoria deplasmanında 4-1 kazandığı maçta 1 gol ve 1 asistle çıkışını sürdürdü.

26 yaşındaki orta saha salgın arasından sonra sergilediği performansla lige damga vuruyor. Pandemi günlerinde sahaya çıktığı 11 maçta 6 gol ve 8 asiste imza atan yıldız oyuncu, söz konusu süreçte Serie A'da en çok skor

katkısı veren isim oldu.

Yeni sözleşme kapıda

Hakan Çalhanoğlu'nun futbolu Milan yönetimini de hareket geçirdi. İtalyan basını, Kırmızı Siyahlıların yıllık 3,5 milyon euroluk ücretle, milli oyuncuya 2024'e kadar sürecek yeni bir sözleşme teklif ettiğini haberleştirdi.