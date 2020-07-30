İYİ Partili Başkan Halil Öztürk'ün 'yasak aşk' iddiası için eşi Meltem Öztürk ne dedi?
İYİ Partili Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk'ün, nikahlarını kıydığı Ahmet Tilki'yi makam şoförü yapıp eşi Sümeyra Öztürk ile yasak aşk yaşadığı iddia edilmişti. Öztürk'ün eşi Meltem Öztürk, yasak aşk iddiasıyla ilgili ilk kez konuştu ve eşine destek çıktı...
Antalya'nın Elmalı ilçesindeki 'yasak aşk' skandalıyla ilgili İYİ Partili Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk ve eşi Meltem Öztürk'ten açıklama geldi. Meltem Öztürk, nikahını kıyıp makam şoförü yüptığı Ahmet Tilki'nin eşi Sümeyra Tilki ile yasak aşk yaşadığı iddia edilen eşi Halil Öztürk'e güvendiğini ve olayın bir komplo olduğunu söyledi. Halil Öztürk ise, Ahmet Tilki'nin tüm iddialarını yalanladı...
Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk hakkındaki iddialarla ilgili şunları söyledi:
“Ben kesinlikle bu tür WhatsApp yazışması yapmadım. Bunu savcılığa yaptığım şikâyet dilekçesinde de ayrıntılı biçimde anlattım. Ben Sümeyra Hanım’ı sadece nikâhta gördüm. Ne telefonunu bilirim ne de adresini. Eşi Ahmet makam şoförlüğümü yapıyordu. Odama ve makam aracıma ses kayıt cihazı koyduğunu fark edince işine son verdim."
Yazışmalar hayali
"Sümeyra Hanım uzun yıllar İstanbul’da yaşamış. Sonra anne ve babasının yanına dönmüş. Ahmet’le nasıl tanıştıklarını bile bilmiyorum. Biz başarılı belediye yönettikçe bir takım kumpasların yapılabileceğini bekliyordum ama bu kadarını da ummuyordum."
"Yazışmalar bitti, güvenlik kamerası görüntüsü çıkardılar. Görüntüde ne var iki ayrı kişi, ayrı zamanlarda sokaktan geçiyor. Benim geçtiğim yer anne ve babamın evine 50 metre uzakta. Zaten arabamı da oraya park etmişim. Affedersiniz ama böyle bir şey yapmaya niyet etsem anne ve babamın evinde mi yapacağım? "