İYİ Partili Başkan Halil Öztürk'ün 'yasak aşk' iddiası için eşi Meltem Öztürk ne dedi?

"Yazışmalar bitti, güvenlik kamerası görüntüsü çıkardılar. Görüntüde ne var iki ayrı kişi, ayrı zamanlarda sokaktan geçiyor. Benim geçtiğim yer anne ve babamın evine 50 metre uzakta. Zaten arabamı da oraya park etmişim. Affedersiniz ama böyle bir şey yapmaya niyet etsem anne ve babamın evinde mi yapacağım? "