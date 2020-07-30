Yeni tip koronavirüse karşı aşı çalışmalarında yeni ve sevindiren gelişme Rusya'dan geldi. Rusya insanlar üzerinde de denenen koronavirüs aşısını piyasaya süreceğini açıkladı. Aşı için 15 Ağustos tarihi belirlendi.

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Kovid-19 virüsüne karşı aşıda insan üzerinde deneylerini tamamlayan Rusya, aşışı piyasaya sürmeye hazırlanıyor.. Rusya geliştirdiği koronavirüs aşısını piyasaya sürüceği tarihi açıkladı. Tarih olarak 15 Ağustos denildi.

Tarih açıklandı

Rusya'nın geliştirdiği ve insanlar üzerinde de denemelerini tamamladığı aşı 15 Ağustos'ta piyasaya sürülecek.

Fiyatı belli değil

Gamaleya Enstitüsü tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının, fiyatının ne kadar olacağına dair henüz bilgi paylaşılmadı.

ABD'lilerin gözü Rusya'da

Amerikan CNN televizyonu da konuyla ilgili bir haber hazırladı.

Haberde; Rus yetkililerin iki haftadan az bir süre içinde, başkent Moskova'daki Gamaleya Enstitüsü tarafından geliştirilen bir koronavirüs aşısına onay vermeyi planladıklarını duyurdu.

Rusya, bu durumda dünyada koronavirüs aşısına onay veren ilk ülke olacak.