Bugün noterler çalışıyor mu arefe günü noter çalışma saatleri kaç?

Müslüman aleminin dini bayramlarınan olan kurban bayramı yarın başlıyor. Bugün ise bayram arefesi idrak edilecek. Birçok vatandaş ise bugün yani arefe günü noter açık mı, saat kaça kadar noter açık araştırması yapıyor.

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Kurban bayramı için geri sayım başladı, dini bayramlarımızdan olan kurban bayramı 31 Temmuz cuma yani yarın başlıyor. Bugün ise bayram arefesi. noterde işlemleri olan birçok vatandaş ise bugün öğleden sonra noter açık mı, noter kaça kadar açık araştırması yapıyor. Kurban bayramı tatili bugün saat 13.00'ten başlıyor. Dolayısı ile öğleden sonra noter işlemleri yapılmayacak. Noterde işi olan vatandaşlar işlemlerini 4 Ağustos salı günü yapabilecek.

30 TEMMUZ BUGÜN NOTERLER AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?

Resmi tatillerde noterler açık olmuyor. Noterler, Kurban Bayramı resmi tatil olduğu için bayram boyunca çalışmayacak. Nöbetçi noterler de arefe gününde hizmet vermeyecek. Nöbetçi noterlikler normal zamanlarda Cumartesi ve Pazar Günleri saat 10:00 - 16:00 aralığında hizmet vermektedir.

4 Temmuz 2020 Salı günü itibari ile vatandaşlar noterliklerden hizmet almaya başlayacaklar.

YARIN BANKALAR AÇIK MI?

Kurban Bayramı Arefe günü, yarı gün tatil olacak. Bankalar, PTT şubeleri ve kumu kuruluşları yarın (Arefe günü) yarım gün hizmet verecek.

ECZANELER VE KARGOLAR AÇIK OLACAK MI?

Arefe Günün’de eczaneler öğlene kadar açık olacak. Daha sonrasında ise nöbet sistemine göre çalışacak. Kargoların ise gün boyu çalışması bekleniyor.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

31 Temmuz Cuma günü başlayacak Kurban Bayramı, 3 Ağustos Pazartesi günü sona erecek. 2020 Kurban Bayramı tatili Arefe günü ile beraber 4.5 gün sürecek.

KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ 2020

30 Temmuz Perşembe : Arefe günü (Yarım gün tatildir - Bazı yerlerde tam gün tatil)

31 Temmuz Cuma : Bayramın 1. günü tatildir.

1 Ağustos Cumartesi : Bayramın 1. günü tatildir.

2 Ağustos Pazar : Bayramın 2. günü tatildir.

3 Ağustos Pazartesi : Bayramın 3. günü tatildir.