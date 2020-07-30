BIST 1.127
DOLAR 6,98
EURO 8,21
ALTIN 438,18
HABER /  YEREL
ADV Kurbanını kardeşinle paylaşır mısın?
ADV Kurban Rahmettir

Antalya'da kaçırılma olayı! Genç kızı bağlayıp götürdüler

Demirören Haber Ajansı
ADV Kurbanın Hikmeti Paylaşmaktır

ANTALYA'da 22 yaşındaki genç kız, arkadaşının yanından kaçırıldı. Yaylada arkadaşıyla beraber koyun otlatan Emine E.A., 3 kişi tarafından elleri ve kolları bağlanarak kaçırıldı.

Abone ol

Manavgat’ın Karabucak Mahallesi’nde yaşayan Emine E.A. (22), dün komşusunun kızı E.C. (16) ile Başlar Yaylası Körkuyu mevkiine oğlak otlatmaya gitti.

Bir süre sonra yanlarına yaya olarak kimliği belirsiz 3 kişi geldi. Gelenlerden biri, E.C.’yi tutarken, diğerleri Emine E.A.’nın ağzını bantlayıp, elleri ve kollarını da bağlayarak yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunan plakası alınamayan beyaz pikaba karga tulumba götürdü. Olay yerinde bırakılan E.C.’nin haber vermesi üzerine Emine E.A.'nın ailesi jandarmaya kızlarının kaçırıldığını belirterek şikayetçi oldu.

E.C.’nin ilk ifadesinde, gelen 3 kişi mahallede daha önce hiç görmediğini söylediği bildirildi. Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlatıldı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Koronavirüs aşı müjdesi Ankara'dan geldi! İnsanlar ve maymunlarda denenecek Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Cemal Enginyurt MHP'den ihraç edildi! Karara ilk tepkisi 'Sıra size de gelir' oldu
Rusya geliştirdiği koronavirüs aşısını piyasaya sürüceği tarihi açıkladı
Beşiktaş Belediyesi suç duyurusunda bulundu! Soner Yalçın'ın villası için yıkım kararı
Dip dalga paniği yaşanıyor! Uzmanlar ekim ayına dikkat çekti!
Gülistan Doku ile ilgili yeni gelişme! Yabancı uyruklu erkek arkadaşının ifadesi alınacak
CHP'de Canan Kaftancıoğlu krizi! 'Ben seçtirmedim' demişti uyarı yapıldı
ÖNCEKİ HABERLER
Devlet dairelerinde yarım gün kaça kadar çalışılır?
Kamu Başdenetçisi Malkoç: Atatürk de bizim, Erdoğan da
4 yıldır sahte kimlikle kaçan FETÖ'cü yakalandı
Bugün noterler çalışıyor mu arefe günü noter çalışma saatleri kaç?
Serie A'da Hakan Çalhanoğlu rüzgarı esiyor
Arefe günü yapılacak ibadetler hangisi arefe günü zikirleri sayısı
Yorumlar