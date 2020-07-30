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Cemal Enginyurt MHP'den ihraç edildi! Karara ilk tepkisi 'Sıra size de gelir' oldu

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Cemal Enginyurt MHP’den ihraç edildi. MHP Disiplin Kurulu Enginyurt’u parti üyeliğinden çıkardı. Enginyurt'un ihracıyla MHP'nin sandalye sayısı 49'dan 48'e düştü.

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Merkez Disiplin Kurulu, Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'un parti üyeliğinden kesin olarak çıkarılmasına karar verdi. Kurul Başkanı, MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, Cemal Enginyurt hakkında verilen Merkez Disiplin Kurulu Kararı'na ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"21 Temmuz 2020 tarihinde Milliyetçi Hareket Partisi üyeliğinden kesin çıkarma talebi ile tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edilen Ordu İli Altınordu ilçesi üyesi ve Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt hakkında, Milliyetçi Hareket Partisi Merkez Disiplin Kurulu'nun 30 Temmuz 2020 tarihinde yaptığı toplantı sonucu alınan karar ile Milliyetçi Hareket Partisi Tüzüğü'nün 78'inci maddesinin 'kesin çıkarma cezasını gerektiren haller başlıklı' 4. bendinin (c), (e) ve (i) fıkrası hükümleri uyarınca parti üyeliğinden kesin olarak çıkarılmasına karar verilmiştir."

Kararın ardından ilk açıklama

Cemal Enginyurt, ihraç kararının ardından Twitter hesabından açıklama yaptı. Enginyurt, "MHP den ihraç ettiniz. Ülkücülüğümü almadınız, alamazsınız. İhraç edenler, bir gün sıra size de gelir. Konuşmamı kesemezsiniz, kesemeyeceksiniz. Ülkücülerin sesini kimse kesemez. Millet, devlet ve Ordulular için hep doğruları konuşan olacağım" değerlendirmesinde bulundu.

Cemal Enginyurt'u ihraca götüren açıklaması neydi?

Enginyurt, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin fındık fiyatı açıklaması üzerinden AK Parti'yi eleştirmiş, AK Parti tarafının 'MHP'yi yok saydığını' savunmuştu. "Cumhur İttifakı'ndan başka bir şey söylemiyoruz" diyen Enginyurt, "Biz her söze başladığımızda Sayın Cumhurbaşkanı diye başlıyoruz. Ama bu arkadaşlar bizi yok sayıyorlar" ifadesini kullanmıştı.

Enginyurt, açıklamasında şunları söylemişti:

"Tarım bakanı ne istiyorsun sen bizden? Niye davet etmiyorsun bizi? AK Partililer niye çağırmıyorsunuz bizi. Ne yaptık size? Muhafet mi ettik? Her yerde savunuyoruz, her yerde anlatıyoruz. Cumhur İttifakından başka bir şey söylemiyoruz.

"Biz her söze başladığımızda Sayın Cumhurbaşkanı diye başlıyoruz. Ama bu arkadaşlar bizi yok sayıyorlar. Her yerde yok sayıyorlar. Belediyelerde, sokakta, siyasette yok sayıyorlar. En son bugün tarım bakanı… Biz anlatamıyor muyuz projeleri. Muhalefet mi ettik size?"

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